Наземна операція США в Ірані може розпочатися найближчим часом, - WSJ

Американські посадовці натякають, що така операція планується.

Сполучені Штати Америки найближчим часом можуть розпочати наземну операцію у війні з Іраном.

Про це повідомив у соцмережі Х журналіст The Wall Street Journal Алекс Ворд. За його словами, такі натяки зробили щонайменше три республіканці в американському Конгресі.

"Щонайменше троє республіканців із Конгресу, зокрема голови комітетів з питань збройних сил Палати представників та Сенату, недвозначно натякають на те, що наземна операція в Ірані планується і може розпочатися найближчим часом", – йдеться в заяві журналіста.

Bloomberg пише, що Туреччина намагається переконати країни Перської затоки не вступати у війну з Іраном. Президент країни Реджеп Таїп Ердоган заявив, що в Туреччині не хочуть, щоб цей конфлікт перетворився на війну на виснаження між країнами регіону.

Водночас FT повідомляє, що Іран відкинув мирний план американського президента Дональда Трампа. Там вважають кращим варіантом продовження війни. Зазначається, що Тегеран скептично ставиться до пропозицій президента США. Крім того, режим переконаний у своїй перевазі, попри руйнування, спричинені ударами США та Ізраїлю.

