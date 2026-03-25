У пустелі Саудівської Аравії створюють штучне озеро за мільярди доларів

Озеро стане частиною курорту з лижами та водними розвагами, але проєкт вже викликає питання щодо впливу на екологію.

Саудівська Аравія реалізує амбітний проєкт – у пустелі планують створити велике штучне прісноводне озеро довжиною близько 2,7 км. Для цього зведуть три дамби, а загальна вартість робіт оцінюється у $4,7 млрд.

Як пише EcoNews, озеро з’явиться в гірському районі Троджена на північному заході країни. Тут планують побудувати цілорічний курорт із лижними трасами, готелями класу люкс і водними розвагами. Висота місцевості (до 2,6 км над рівнем моря) дозволяє підтримувати прохолодніший клімат, ніж у навколишній пустелі.

Площа водойми складе близько 150 гектарів. У центрі озера передбачено острів для прогулянок і відпочинку. Основна дамба буде заввишки понад 140 метрів, ще дві додаткові конструкції зміцнять долину.

Відео дня

Як повідомляється, будівництво вже активно триває: на місці майбутнього озера вийнято близько 3 млн кубометрів породи, і щотижня додається ще приблизно 90 тисяч кубометрів.

Втім, експерти звертають увагу на екологічні виклики. Подібні курорти потребують значних ресурсів – води, енергії для опріснення, охолодження та обслуговування. Виробництво цементу, який використовується для дамб, також створює значні викиди CO₂.

Раніше проєкт пов’язували з проведенням Азійських зимових ігор 2029 року, однак у 2026 році їх перенесли до Казахстану. Це може вплинути на подальше позиціонування курорту.

Попри заяви про екологічність, успіх проєкту залежатиме від реальних показників – джерел води, рівня випаровування, енергоспоживання та впливу на довкілля.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Дубаї побудують дорогу з чистого золота.

Вас також можуть зацікавити новини: