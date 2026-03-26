Вперше за десятиліття: Пентагон засекретив розміщення військ від НАТО і Конгресу, – Politico

У НАТО та Конгресі говорять про небезпечну непрозорість на тлі цього рішення Пентагону.

Пентагон уперше за десятиліття не планує оприлюднювати "Огляд глобальної позиції" – стратегічний документ, який визначає розміщення військ США у світі. Це рішення викликало різку реакцію серед законодавців і союзників по НАТО, які залежать від цього аналізу для планування оборони та бюджетів, пише Politico.

Конгрес обурений

Сенатор Джим Бенкс прямо розкритикував можливу відмову від документа:

"Якщо у нас цього немає, це точно не допоможе нашій роботі. Я був би розчарований таким рішенням".

Ще жорсткіше висловився сенатор Джек Рід, який побачив у цьому тривожний сигнал:

"Відмова від перегляду свідчить про те, що ця адміністрація не має жодних планів".

Законодавці зазначають, що досі навіть офіційно не повідомлені про скасування документа, хоча він є критично важливим для формування оборонного бюджету.

Що кажуть в НАТО

Європейські союзники також висловлюють занепокоєння. Один із військових представників НАТО наголосив: "Найбільше прохання з нашого боку – це передбачуваність… Ми готові брати більше відповідальності за власну безпеку, але нам потрібна передбачуваність".

Дипломати попереджають, що відсутність чіткої стратегії може призвести до "небажаних сюрпризів" з боку Вашингтона, особливо на тлі вже ухвалених несподіваних рішень – зокрема щодо скорочення військової присутності у Румунії.

"Ми будемо відвертими"

У Міністерстві війни США запевняють, що співпраця з Конгресом триває:

"Ми й надалі будемо максимально відвертими та взаємодіятимемо з Конгресом з цього питання".

Водночас глава Пентагону Піт Гегсет дав зрозуміти, що акцент зміщується: "Наша позиція в майбутньому буде базуватися, перш за все, на нашій власній проєкції сили… але, безсумнівно, працюючи разом з партнерами".

Європа у напрузі

Європейські уряди вже відчувають наслідки невизначеності. Один із дипломатів НАТО визнав:

"Це створює стрес серед урядів та військових планувальників".

Особливу увагу приділяють Німеччині, яка приймає найбільший контингент американських військ у Європі. Там наполягають: будь-яке скорочення має відбуватися поступово і узгоджено.

Сенаторка Джин Шахін різко розкритикувала політику Білого дому: "Ця адміністрація була настільки непрозорою, що комітету важко виконувати свої наглядові обов’язки. Нам потрібно отримати цю інформацію… бо поки що їхня стратегія незрозуміла".

Військові переміщення армії США - останні новини

Як повідомляв УНІАН, на тлі війни з Іраном Сполучені Штати Америки, імовірно, перекидають частину систем протиповітряної оборони з Південної Кореї на Близький Схід. Цей крок викликає в Сеула занепокоєння щодо стримування загрози з боку Північної Кореї.

Також очікується, що Пентагон направить тисячі солдатів з елітної 82-ї повітряно-десантної дивізії армії США на Близький Схід. Це доповнить масштабне нарощування військової потужності США, навіть у той час, коли президент США Дональд Трамп говорить про можливу угоду з Тегераном для припинення війни.

