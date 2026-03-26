Вчені відстежили переміщення 39 білих ведмедів і 26 тюленів: чому це важливо

Вчені в Арктиці з подивом виявили, що кільчасті тюлені іноді наражають себе на ризик, запливаючи на територію білих ведмедів, якщо в цьому районі мешкає велика різноманітність риб. Про це пише discoverwildlife.

Цікаво, що тюлені швидко проходили через місця проживання білих ведмедів - що цілком зрозуміло, адже вони не хотіли самі стати ласим шматочком. Однак вони довше пірнали в районах з великим різноманіттям риб, навіть якщо це були зони підвищеного ризику, де могли бродити білі ведмеді.

"Тюлені не кладуть всю свою рибу в один кошик", - розповіла провідна авторка дослідження Кеті Флорко в прес-релізі. Вона проводила дослідження як аспірантка Інституту океанів і рибальства (IOF) Університету Британської Колумбії (UBC).

Вчені вважають, що стратегія тюленів може бути пов'язана з так званим "ефектом портфеля". Подібно до того, як фінансові інвестори управляють ризиками, розподіляючи гроші між різними інвестиціями, тварини з більш різноманітною здобиччю мають більше шансів знайти собі їжу.

Це особливо важливо, оскільки зміна клімату впливає на різні види здобичі в харчовому ланцюзі. Флорко додала:

"Зміна клімату впливає на все: хижаків, здобич та їхнє середовище існування, фактично перебудовуючи складну, взаємопов’язану систему".

Відстеження арктичних тварин

Вчені встановили супутникові мітки на 26 кільчастих нерп і GPS-нашийники на 39 самок білих ведмедів у східній частині Гудзонової затоки, щоб відстежувати переміщення тварин. Отримані дані дали їм більше інформації про те, як нерпи балансують між пошуком їжі та уникненням долі стати здобиччю.

За словами Флорко, хоча білі ведмеді "пахли як велика мокра собака", прикріпити нашийники до цих величезних білих хижаків було набагато складніше, ніж до наших чотириногих друзів.

Зазначається, що спочатку їм потрібно було знайти ведмедів: облетіти місцевість на вертольоті, щоб розвідати обстановку. Коли вони помітили ведмедя, рейнджер вистрілив у нього транквілізатором, щоб оглушити його і безпечно приземлитися, після чого прикріпив нашийник.

Поряд з даними відстеження, вони вивчили карти морського льоду та моделі присутності різних видів риб у Гудзоновій затоці. Результати їхнього дослідження опубліковані в журналі Ecology Letters.

Чому це дослідження важливе

Розуміння складних взаємодій між білими ведмедями та їхньою здобиччю, такою як кільчасті нерпи, є ключовим фактором для ефективності заходів із збереження.

Захист тварин, що мешкають у цій крихкій екосистемі з морським льодом, що швидко тане, також є важливим способом підтримки людей, які тут живуть.

"Громади на півночі залежать від здорових популяцій тюленів і риб, тому більш точні карти цих популяцій також допомагають забезпечити продовольчу безпеку та управління дикою природою", - сказала провідна авторка дослідження Марі Оже-Мете, професорка Університету Британської Колумбії/Інституту офтальмології.

