'Прощальний тур' легенди: найстаріший авіаносець США вирушив на останні навчання

Легендарний корабель перед списанням проведе масштабні навчання з союзниками та здійснить "прощальний тур" у Південних морях.

Найстаріший діючий атомний авіаносець ВМС США – USS Nimitz (CVN-68) – вирушив у фінальне розгортання перед виведенням з експлуатації. Корабель бере участь у навчаннях SOUTHCOM "Південні моря 2026", які охоплюють регіон Південної Америки, пише Forbes.

Останній похід перед списанням

Авіаносець, який перебуває на службі вже понад 50 років, нині змінює порт приписки та прямує до бази в Норфолку. Очікується, що після завершення служби у 2027 році розпочнеться тривалий процес його утилізації.

Маршрут "Німіца" буде унікальним: через свої габарити корабель не може пройти Панамський канал, тому змушений обійти Південну Америку через мис Горн. Загальна довжина переходу – понад 12 тисяч морських миль.

Навчання з союзниками

У рамках "Південних морів 2026" авіаносець разом із есмінцем USS Gridley (DDG-101) проведе спільні маневри з флотами низки країн регіону, зокрема Бразилії, Чилі, Колумбії та Мексики.

Крім того, заплановані заходи в порти кількох держав, що стане частиною дипломатичної місії та демонстрації сили.

Контр-адмірал Карлос Сардієлло наголосив, що ці навчання мають зміцнити співпрацю та підвищити взаємосумісність із партнерами у Західній півкулі.

Фактично ця місія стане останнім великим розгортанням USS Nimitz. Корабель був введений в експлуатацію ще у 1976 році за президентства Джеральда Форда та названий на честь адмірала Честера Німіца – героя Другої світової війни.

Попри плани списати авіаносець раніше, його службу продовжили через затримки з введенням нового корабля класу Gerald R. Ford.

USS Nimitz - останні новини

Як повідомляв УНІАН, авіаносець ВМС США USS Nimitz в суботу вранці востаннє покинув військово-морську базу Кітсап у штаті Вашингтон і почав перебазування на військово-морську базу Норфолк, штат Вірджинія.

У грудні корабель завершив свій останній кругосвітній похід, який тривав дев'ять місяців. Авіаносець USS Nimitz прибув на військово-морську базу Кітсап 16 грудня 2025 року.

Більша частина з 3000 членів екіпажу та їхніх сімей переїдуть до Норфолка для підготовки до утилізації. Цей процес пройде п'ять етапів, які можуть зайняти до десяти років і коштувати до 1 мільярда доларів.

