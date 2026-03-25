В Україні розробили дрон-перехоплювач, що здатен розвивати швидкість до 315 км (фото)

Він використовує обробку даних на борту, що дає змогу виконувати завдання перехоплення з мінімальною участю оператора.

Українська компанія OSIRIS AI розробила дрон-перехоплювач UEB-1, який здатен розвивати швидкість до 315 км/год.

Як повідомили "Мілітарному" в компанії, вперше публічно представили дрон на виставці Xpotential у Дюссельдорфі. "Дрон-перехоплювач OSIRIS UEB-1 є ключовим продуктом компанії у напрямі безпілотних рішень для сучасних викликів безпеки", – зазначили в компанії.

Особливості безпілотника

Зазначається, що дрон використовує обробку даних на борту, що дає змогу виконувати завдання перехоплення з мінімальною участю оператора.

Дрон OSIRIS UEB-1 розвиває швидкість до 315 км/год для переслідування та перехоплення швидкісних повітряних цілей.

Апарат здатен прогнозувати та відстежувати цілі завдяки штучному інтелекту.

Дальність польоту та бойова частина

Дальність польоту дрона залежно від умов досягає 18 км, а тривалість польоту перевищує 10 хвилин. За загальної маси 3,1 кг маса бойової частини становить 0,5 кг. Рама UEB-1 виготовлена з карбону та має розміри 370 × 370 × 550 мм.

"Конструкція забезпечує жорсткість і точність керування під час місій активного переслідування",- додали в компанії.

Дрони-перехоплювачі з ШІ

Як повідомляв УНІАН, українська оборонна промисловість еволюціонувала до масового виробництва недорогих дронів, які можуть збивати ударні дрони "Шахед", які Росія виробляє за іранською технологією.

До прикладу, дрон-перехоплювач P1-Sun коштує трохи більше $1000, оскільки його виготовляють на 3D-принтерах на українських заводах.

Андрій Риженко, капітан 1 рангу запасу, заступник начальника штабу ВМС ЗСУ (2004-2020) розповів, що БПЛА-перехоплювач P1-Sun є вкрай простим. Він виробляється на 3D-принтері і коштує значно дешевше за ракети до Patriot. За словами Риженка, дрон P1-Sun здатен нести до 800 г вибухівки і може підійматися на максимальну висоту у 9 км та виходити на дистанцію до 15-17 км.

За словами Риженка, дрон дійсно дуже ефективний спосіб для перехоплення великої кількості дронів.

