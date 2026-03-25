Скандал із 'Ощадбанком' в Угорщині може вдарити по європейській валюті, - FT

Витівки Орбана можуть зашкодити репутації ЄС та підірвати довіру до його фінансової системи.

Європейський центральний банк попередив, що затримання Угорщиною інкасаторських авто "Ощадбанку", що прямували з Австрії до України, та вилучення цінностей можуть підірвати довіру до євро, повідомляє Financial Times.

Видання нагадує, що Будапешт конфіскував загалом 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота.

За даними FT, Національний банк України порушив це питання перед Європейським центральним банком. За словами очільника регулятора Андрія Пишного, перевезення здійснювалося відповідно до міжнародних митних правил на підставі договору між австрійським Raiffeisen Bank International та українським державним "Ощадбанком".

Відео дня

У своєму листі до Лагард від 9 березня голова НБУ назвав інцидент з затриманням інкасаторських авто "навмисною провокацією", яка може зашкодити репутації ЄС та підірвати довіру до його фінансової системи.

Як заявив речник головного банку Європи, президентка ЄЦБ Крістін Лагард поділяє оцінку НБУ і чітко наголошує на ризиках, які ця ситуація створює для статусу євро як міжнародної валюти. За його словами, Лагард порушить це питання безпосередньо перед владою в Будапешті та Брюсселі.

Видання зазначає, що конфіскація коштовностей Угорщиною посилює занепокоєння серед європейських чиновників.

За словами європейських чиновників, з якими анонімно спілкувалися журналісти FT, суперечка довкола "Ощадбанку" відбувається в той час, коли інституції ЄС прагнуть посилити міжнародне використання євро. Вони заявили:

"Будь-яке враження, що транскордонні фінансові операції можуть бути довільно перервані в межах блоку, ризикує ускладнити ці амбіції".

Видання зазначає, що після інциденту "Ощадбанк" припинив ввезення готівки з ЄС в Україну. За словами голови правління банку Юрія Каціона, фінансова установа працює над пошуком нових, безпечних маршрутів.

Затримання українських інкасаторів в Угорщині

Інкасаторів "Ощадбанку" було незаконно затримано на території Угорщини 5 березня. Вони перевозили банківські цінності з австрійського Відня в Україну. Згодом працівників банку та машини повернули Україні, а весь вартісний вантаж вилучила угорська сторона.

Після інциденту з інкасаторами в Угорщині, готівкова валюта в Україну не надходить, оскільки лише "Ощадбанк" має ліцензію на відповідні перевезення територією Євросоюзу.

Керівний партнер юридичної фірми Asters Олексій Дідковський повідомив, що держбанк планує через суд повернути незаконно вилучену готівку та золото.

