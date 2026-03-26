Іран виснажує американську ППО дешевими дронами, Україна вже це пройшла, - ЗМІ

Масові удари дешевими дронами змінюють правила війни і виснажують навіть найсучаснішу ППО.

Поки США стикаються з хвилями іранських безпілотників на Близькому Сході, українська делегація у Вашингтоні заявляє, що це сценарій, який Україна переживає з 2022 року, пише "Радіо Свобода".

Виконавча директорка Інституту Снейк-Айленда Марина Гриценко наголосила:

"Масована та масштабна атака дешевих дронів… дійсно змінює роботу систем".

За її словами, сучасна війна стала випробуванням навіть для найпотужніших систем протиповітряної оборони.

Ключова проблема – економіка війни. Системи на кшталт Patriot залишаються ефективними, але їх використання проти дешевих цілей є невигідним.

"Ми дуже давно розуміли, що використання ракети Patriot вартістю 4,5 мільйона доларів для збиття дрона Shahed за 500 тисяч – не є економічно вигідним", – сказала Гриценко.

Україна ділиться бойовим досвідом

До делегації входять не лише аналітики, а й військові, які безпосередньо працюють із системами ППО. Їхня мета – передати США "перевірені на полі бою" рішення.

"Я думаю, що Америка вперше зіткнулася з масовою атакою дешевих дронів… яка змінює роботу систем", – зазначила Гриценко.

Україна у відповідь створила багаторівневу систему оборони: від західних комплексів до дронів-перехоплювачів, акустичних датчиків і навіть мереж сповіщення.

Попри те, що Близький Схід ще не стикається з усім спектром загроз, Київ бачить чіткі паралелі.

"Важливі не лише системи ППО, а й радари… здатність розуміти, звідки походить загроза", – пояснила вона.

"Ми пропонуємо партнерство"

Українська сторона наголошує: її досвід має стати частиною глобальної безпеки.

"Ми не віримо в допомогу. Ми вважаємо, що довгострокова співпраця будується через партнерство. Україна може допомогти Америці досягти своїх цілей і навіть зменшити її присутність у Європі", – заявила Гриценко.

За словами експертки, одна з головних змін – різке зниження порогу входу у війну:

"Поріг вступу у бойові дії… справді знизився".

Компоненти для дронів стають дешевшими і доступнішими, що дозволяє масштабувати атаки навіть без потужної економіки.

Ризики для України: ресурси США виснажуються

Водночас ескалація на Близькому Сході має і негативний ефект для Києва.

"Американці використали значну частину своїх запасів", – сказала Гриценко, маючи на увазі ракети-перехоплювачі.

Це може обмежити постачання систем ППО Україні у короткостроковій перспективі. Україна також попереджає про посилення співпраці між противниками Заходу.

"Зв’язок між ворогами ще ніколи не був таким очевидним", – заявила Гриценко, маючи на увазі взаємодію Росії, Ірану, Китаю та Північної Кореї.

На фронті Київ змінює тактику, роблячи ставку на несподіваність і дрони.

"Зараз усе більше зосереджено на безпілотниках. Ми переходимо від розмов до дій", – сказала Гриценко.

Українська делегація наголошує – справа не лише в технологіях, а й у їх застосуванні. "Навчання і спосіб впровадження є ключовими", - додала Гриценко.

Війна в Ірані - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Росія близька до завершення поетапних поставок безпілотників, а також медикаментів і продуктів харчування до Ірану.

За даними Financial Times, високопосадовці Москви та Тегерана почали закриті переговори щодо постачання дронів одразу після ударів США та Ізраїлю по іранській столиці. Логістика поставок стартувала на початку березня і має завершитися до кінця місяця.

