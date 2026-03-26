Королівський флот Британії отримав дозвіл на перевірки суден 'тіньового флоту' РФ

Раніше британські війська надавали підтримку США у подібній операції в Атлантичному океані.

Королівський флот Великої Британії отримав дозвіл на огляд суден "тіньового флоту" Російської Федерації, що підпадають під санкції та проходять через води Сполученого Королівства.

Про це повідомляє британський телеканал Sky News. Зазначається, що останнім часом Королівський флот надавав підтримку союзникам у відстеженні суден "тіньового флоту" у водах Європи та Середземного моря.

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер наголосив, що зараз російський диктатор Путін потирає руки на тлі зростання цін на нафту через війну на Близькому Сході.

"Ось чому ми ще жорсткіше переслідуємо його "тіньовий флот", не лише дбаючи про безпеку Британії, а й позбавляючи військову машину Путіна брудних прибутків, які фінансують його варварську кампанію в Україні. Він та його поплічники повинні чітко усвідомлювати: ми завжди будемо захищати наш суверенітет і підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", – заявив Стармер під час візиту до Фінляндії.

У матеріалі зазначається, що раніше Велика Британія надала допомогу американським військовим, які затримали в Атлантичному океані нафтовий танкер "Белла-1". Це судно було повʼязано з Росією та перебувало під санкціями.

Днями військовий флот Франції затримав нафтовий танкер, який пов’язують із "тіньовим флотом" Росії. Судно підозрювали у спробі обійти міжнародні санкції, використовуючи чужий прапор. Зазначається, що танкер "Дейна" прямував із російського порту в Мурманській області.

Раніше видання Bloomberg писало, що Росія організовує збройну охорону кораблів свого "тіньового флоту". Повідомлялося, що на борту таких суден планують розмістити захисне обладнання.

