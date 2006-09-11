На радника Ющенка подали до суду за наклеп і екстремізм

Член фракції ЛДПР російської Держдуми Сергій Абельцев подав до суду на екс-лідера СПС Бориса Нємцова, обвинувативши його в наклепі на адресу Держдуми, а також направив запит в Генпрокуратуру з вимогою порушити проти відповідача кримінальну справу за ознаками екстремізму, повідомляє "Коммерсант".

Приводом для звернення до суду і в Генпрокуратуру стало поздоровлення, з яким Борис Нємцов звернувся 2 вересня із сторінок "Коммерсанта" до незалежного депутата Володимира Рижкова з нагоди дня його народження. У своєму посланні Неєцов спочатку висловив захоплення здатністю Рижкова "захищати свободу", працюючи "в рабсько-подхалімажній Державній думі... у абсолютній меншості, посеред сіреньких народних обранців". А потім побажав депутату Рижкову "терпіння, здоров`я, мужності", у фіналі запевнивши іменинника: "Ми їх точно замочимо".

Лента.ру