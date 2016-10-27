Верховній Раді пропонують перейменувати Сєвєродонецьк на Сіверськодонецьк
Група народних депутатів фракції партії «Блок Петра Порошенка» запропонувала Верховній Раді перейменувати Сєвєродонецьк Луганської області на Сіверськодонецьк, щоби назва міста відповідала правилам українського правопису.
Відповідний проект постанови зареєстровано на сайті парламенту (реєстраційний номер 5308).
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На думку народних депутатів, назва міста не відповідає нормам української мови та є транслітерованою від російськомовної назви «Северодонецк», що є суттєвим аргументом для надання місту вірної україномовної назви, яка підтверджена історичними фактами, зафіксована в офіційних орфографічних виданнях України та відповідає фонетико-морфологічним нормам української мови.
«Залишити назву Сєвєродонецьк прирівнюється до використання Старобєльськ, Бєлгород-Дністровський, Ровно замість умотивованих фонетико-морфологічними нормами української мови Старобільськ, Білгород-Дністровський, Рівне, Сіверськодонецьк», – зазначається в пояснювальній записці до постанови.
Також, на думку авторів документу, варто врахувати, що внаслідок російської збройної агресії восени 2014 року місто Сєвєродонецьк стало де-факто обласним центром Луганської області та є, наразі, бастіоном української Луганщини, тому не може носити скальковану з російської мови назву.