Верховній Раді пропонують перейменувати Сєвєродонецьк на Сіверськодонецьк

Відповідний проект постанови зареєстровано на сайті парламенту (реєстраційний номер 5308).

Читайте такожОпубліковано інфографіку з "декомунізованими" назвами українських міст

На думку народних депутатів, назва міста не відповідає нормам української мови та є транслітерованою від російськомовної назви «Северодонецк», що є суттєвим аргументом для надання місту вірної україномовної назви, яка підтверджена історичними фактами, зафіксована в офіційних орфографічних виданнях України та відповідає фонетико-морфологічним нормам української мови.

«Залишити назву Сєвєродонецьк прирівнюється до використання Старобєльськ, Бєлгород-Дністровський, Ровно замість умотивованих фонетико-морфологічними нормами української мови Старобільськ, Білгород-Дністровський, Рівне, Сіверськодонецьк», – зазначається в пояснювальній записці до постанови.

Також, на думку авторів документу, варто врахувати, що внаслідок російської збройної агресії восени 2014 року місто Сєвєродонецьк стало де-факто обласним центром Луганської області та є, наразі, бастіоном української Луганщини, тому не може носити скальковану з російської мови назву.