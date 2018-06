"Таємна зустріч під Волгоградом": Путін і Янукович обговорили "чорну бухгалтерію" Партії регіонів - Newsweek

Про це повідомляє Newsweek.

Згідно інформації, яку отримала з Росії Західна розвідка, після публікації інформації про отримання тодішнім керівником виборчої кампанії Дональда Трампа Полом Манафортом 12,7 мільйонів доларів від Партії регіонів Путін зустрівся з Януковичем біля Волгограда.

"Янукович запевнив Путіна, що не було ніяких документальних слідів, які показують виплати Манафорту, хоча Путін сказав своєму оточенню, що він не вірить українському президентові", - пише видання.

Як повідомляв УНІАН, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про передачу 29 вересня НАБУ оригіналів документів з так званої "чорної бухгалтерії" Партії регіонів. 30 травня НАБУ початок розслідування за заявою колишнього першого заступника голови СБУ Віктора Тропака. За його словами, він передав НАБУ документи, які підтверджують незаконні виплати Партією регіонів готівкових коштів на суму майже 2 млрд доларів колишнім і нинішнім чиновникам.

Нагадаємо, раніше ЗМІ також повідомляли, що фірма Манафорта безпосередньо організувала таємну операцію по лобіюванню ПР у Вашингтоні під час президентства Януковича.

Заступник Манафорта у штабі Трампа Рік Гейтс особисто керував роботою двох відомих вашингтонських лобістських фірм Mercury LLC і Podesta Group Inc, які організовували зустрічі керівництва України з впливовими сенаторами та конгресменами. Повідомлялося, що цим фірмам було переведено 2,2 мільйона доларів. Згідно журналістського розслідування, опублікованого виданням The New York Times, Манафорт міг отримати 12,7 млн доларів з "чорної каси" ПР, коли співпрацював з Януковичем.

Він грав роль політичного консультанта-радника і допомагав ПР і Януковичу під час декількох виборчих кампаній в Україні. Національне антикорупційне бюро України підтвердило наявність імені Манафорта у списках "чорної бухгалтерії" Партії регіонів.