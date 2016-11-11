У Росії помиляються щодо проросійської позиції Трампа - посол України в США

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" заявив посол України у США Валерій Чалий, передає ТСН.

"Якщо Росія буде чекати, поки Трамп прийде в офіс і змінить зовнішню політику… Як ми побачили, що там всі аплодують. Таке враження, що вся Росія голосує за Трампа. Я думаю, там помиляються стосовно інститутів тут, у Сполучених Штатах, і позиції самого Трампа", - сказав посол.

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Як повідомляв УНІАН, вибори президента США відбулися 8 листопада. Вдень 9 листопада були озвучені результати, згідно з якими за Трампа віддали 289 голосів вибірників при необхідних 270. Його суперниця Хілларі Клінтон отримала 218 голосів.