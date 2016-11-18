Клімкін: "кримське питання" з порядку денного ООН нікуди не дінеться

Про це він написав у своїй колонці на сайті «Новое время».

За словами Клімкіна, це стало зрозумілим завдяки ухваленню Третім комітетом Генеральної асамблеї ООН резолюції «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь», ініційованої Україною.

«Ми з самого початку прагнули максимально сильних формулювань з чітким сигналом Росії: прийшов час змінювати ситуацію. Формулювань з відкритим політичним засудженням окупації Криму та невизнанням його анексії, визнанням Росії державою-окупантом, вимогами припинити порушення прав людини та надати безперешкодний доступ міжнародним правозахисним механізмам на півострів. Резолюція ставить перед Верховним комісаром ООН з прав людини та Місією ООН окреме завдання з моніторингу ситуації за дотриманням прав людини в Україні – підготувати тематичний звіт щодо ситуації в Криму. А це вже означає, що «кримське питання» з порядку денного ООН нікуди не дінеться», - наголосив міністр.

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На переконання Клімкіна, «Росія повинна розуміти, що світ стурбований тим, що вона робить на території окупованого Криму, і як вона, як держава-окупант, порушує права, безпеку та нагальні потреби жителів півострова».

«І світ вимагає від Росії не вдавати, що питання Криму не стоїть на міжнародному порядку денному, а вести серйозну розмову. Розмову з нами, ООН та іншими міжнародними організаціями і партнерами», - зауважив очільник зовнішньополітичного відомства.