Парубій обговорив із Ердоганом питання деокупації Криму і підтримки кримських татар

Про це Парубій написав на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні у Стамбулі провів конструктивну і стратегічну зустріч з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом. Ми обговорили питання економічної і військово-оборонної співпраці наших держав. Я наголосив на необхідності збереження блокади Криму як одного з важливих етапів міжнародної підтримки України і деокупації півострова", - написав спікер.

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Крім того, зауважив Парубій, було обговорено становище кримськотатарського народу в окупованому Криму і важливість підтримки кримських татар на міжнародній арені. "Туреччина - стратегічний партнер України", - додав голова ВР.

Як повідомляв УНІАН, Парубій перебуває з візитом у Турецькій Республіці.