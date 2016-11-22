Суд вирішив, що Горішні Плавні залишаться Горішніми Плавнями

Про це кореспонденту УНІАН повідомив міський голова Горішніх Плавнів Дмитро Биков.

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За його словами, суд не задовольнив позов міськради і протягом п'яти днів дасть письмові пояснення з приводу ухваленого рішення.

Назву Горішні Плавні було запропоновано Інститутом національної пам'яті.

Нагадаємо, рішення парламенту про перейменування Комсомольська в Горішні Плавні від 19 травня набуло чинності 3 червня. У той же день мер міста Дмитро Биков підписав позов до Вищого адміністративного суду України про визнання постанови №4085 в частині перейменування Комсомольська недійсною.

Як повідомляв УНІАН, 19 травня Верховна Рада в рамках декомунізації перейменувала Комсомольськ в Горишни Плавні. «За» ухвалення доопрацьованого проекту постанови №4085 проголосували 249 депутатів.