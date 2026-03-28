Представлено найдешевший смартфон Xiaomi із шістьма роками оновлень

Корпорація Xiaomi розширила лінійку Redmi 15, представивши новий бюджетний смартфон Redmi 15A 5G. Він зберіг основні технічні характеристики, але отримав потужну батарею в поєднанні з більш тривалою підтримкою ПЗ, пише NoteBookCheck.
Новинка отримала підтримку мереж п'ятого покоління та поєднує її з 6,9-дюймовим IPS-екраном роздільною здатністю 720p, частотою оновлення 120 Гц, яскравістю до 800 ніт і охопленням 83% колірного простору NTSC,
В основі пристрою лежить 6-нм процесор Unisoc T8300. Доступні версії з 4 ГБ або 6 ГБ оперативної пам'яті та флеш-пам'яті до 128 ГБ, при цьому передбачено слот для карт пам'яті microSD. Також заявлені 32-мегапіксельна основна камера, потужний акумулятор на 6300 мАш і 3,5-мм аудіороз'єм, а корпус отримав захист IP52.
Головною особливістю новинки є розширена підтримка – телефон постачатиметься з HyperOS 3.0 (Android 16) "з коробки" і отримає чотири великі оновлення системи, а також оновлення безпеки аж до 2032 року.
Старт продажів заплановано вже на 3 квітня. Ціна стартує від 137 доларів, що робить Redmi 15A 5G найдоступнішим телефоном бренду, який пропонує такий термін підтримки. Раніше таким вважався Redmi Note 14 (4G) за $180.
Нагадаємо, 1 березня Xiaomi припинила підтримку понад 40 смартфонів. Більшість із них уже давно не отримували великих оновлень, а тепер остаточно позбавляються і патчів безпеки.
За чутками, Xiaomi пропустить 18-у серію і відразу випустить Xiaomi 26. У 2025 році компанія вже пропустила шістнадцяту серію і замість Xiaomi 16 випустила Xiaomi 17 – щоб назви їхніх флагманів не відрізнялися від нових iPhone.