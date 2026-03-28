Представлено найдешевший смартфон Xiaomi із шістьма роками оновлень

За 137 доларів покупець отримує тривалу підтримку, екран із частотою оновлення 120 Гц та потужний акумулятор на 6300 мАг.

Корпорація Xiaomi розширила лінійку Redmi 15, представивши новий бюджетний смартфон Redmi 15A 5G. Він зберіг основні технічні характеристики, але отримав потужну батарею в поєднанні з більш тривалою підтримкою ПЗ, пише NoteBookCheck.

Новинка отримала підтримку мереж п'ятого покоління та поєднує її з 6,9-дюймовим IPS-екраном роздільною здатністю 720p, частотою оновлення 120 Гц, яскравістю до 800 ніт і охопленням 83% колірного простору NTSC,

В основі пристрою лежить 6-нм процесор Unisoc T8300. Доступні версії з 4 ГБ або 6 ГБ оперативної пам'яті та флеш-пам'яті до 128 ГБ, при цьому передбачено слот для карт пам'яті microSD. Також заявлені 32-мегапіксельна основна камера, потужний акумулятор на 6300 мАш і 3,5-мм аудіороз'єм, а корпус отримав захист IP52.

Головною особливістю новинки є розширена підтримка – телефон постачатиметься з HyperOS 3.0 (Android 16) "з коробки" і отримає чотири великі оновлення системи, а також оновлення безпеки аж до 2032 року.

Старт продажів заплановано вже на 3 квітня. Ціна стартує від 137 доларів, що робить Redmi 15A 5G найдоступнішим телефоном бренду, який пропонує такий термін підтримки. Раніше таким вважався Redmi Note 14 (4G) за $180.

Нагадаємо, 1 березня Xiaomi припинила підтримку понад 40 смартфонів. Більшість із них уже давно не отримували великих оновлень, а тепер остаточно позбавляються і патчів безпеки.

За чутками, Xiaomi пропустить 18-у серію і відразу випустить Xiaomi 26. У 2025 році компанія вже пропустила шістнадцяту серію і замість Xiaomi 16 випустила Xiaomi 17 – щоб назви їхніх флагманів не відрізнялися від нових iPhone.

