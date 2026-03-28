Нові розкопки на місці Волинської трагедії дали неочікуваний результат, - Мінкульт

У пошуковців, вочевидь, були зовсім інші очікування щодо досліджуваної локації.

Новий раунд пошуково-ексгумаційних робіт на місцях можливого масового поховання жертв Волинської трагедії не виявив взагалі жодної братської могили. Про це повідомляє Міністерство культури України, яке завідує цими дослідженнями.

Зазначається, що пошукові роботи на території села Угли Сарненського району Рівненської області проводили спільно українські та польські фахівці. Вони обстежили всі заплановані ділянки загальною площею в 1000 квадратних метрів. Зокрема, було ретельно досліджено територію колишнього німецького євангелістського кладовища та ділянки поруч, де за переказами начебто були поховані поляки, які загинули під час трагічних подій 1943 року.

Дослідження виявило лише цивільні поховання кінця ХІХ – початку ХХ століття на старому цвинтарі та одиничне поховання чоловіка, обставини та час смерті якого ще належить встановити. А от масових поховань, які б відносилися до літа 1943 року не виявили.

Довідка УНІАН. До Другої світової війни село Угли мало змішане українсько-польське населення. За існуючими свідченнями, у травні 1943 року польська частина села була знищена, а сам населений пункт фактично перестав існувати у довоєнному вигляді. В історичних джерелах зокрема стверджується, що 12 травня 1943 року підрозділи УПА "очистили" село від польського населення, вбивши близько 100 поляків і кількох українців. Однак точні обставини, перебіг подій і кількість жертв залишаються недостатньо вивченими через брак свідчень і матеріальних доказів.

Польща завищує кількість жертв Волинської трагедії

Як писав УНІАН, раніше українські історики та чиновники поставили під сумнів кількість польських жертв Волинської трагедії, яку озвучують у Польщі. Так, у польській історіографії прийнято говорити про 100-150 тисяч вбитих поляків. Однак ці оцінки не підтверджено фактами.

Наприклад, під час розкопок у селі Пужники на Тернопільщині виявили тлінки 42 жертв Волинської трагедії, тоді як польські фахівці очікували, що знайдуть там щонайменше удвічі-утричі більше.

Вас також можуть зацікавити новини: