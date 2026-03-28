Дешева зброя на фронті: Україна диктує нові правила сучасної війни, - BI

Масове використання дешевої зброї дає Україні перевагу у протистоянні Росії та змушує Захід переглядати стратегії.

Боротьба України проти російського вторгнення показала, що цінність дешевої зброї виходить за межі її низької вартості. Масове використання недорогих засобів ураження дозволяє військовим поглинати втрати, долати оборону та створювати тактичні переваги, пише Business Insider.

Відставний маршал авіації Грег Бегвелл зазначає, що справжня сила дешевого озброєння полягає не лише в його ціні. Справжня цінність цієї маси недорогої зброї полягає в тому, що вона дозволяє військовим подолати ворожу оборону.

"Вам потрібно кинути достатньо, щоб вимкнути їхню систему, а потім скористатися цією прогалиною", - зазначив він.

Дешеві квадрокоптери та інші засоби часто менш ефективні, але їхня кількість дозволяє компенсувати втрати та досягати результату.

Досвід України змінює західну стратегію

Тривалий конфлікт змушує Захід переглянути пріоритети: раніше віддавали перевагу малим обсягам дорогих систем для точності, тепер же важлива кількість недорогої зброї для масштабних боїв.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен підкреслив:

"Один з уроків війни в Україні – Заходу потрібна набагато більша кількість недорогої зброї для масштабної війни високої інтенсивності".

Генеральний директор Національної асоціації оборонної промисловості України Сергій Гончаров відзначає, що один високотехнологічний "Арчер" не зрівняється з 200 дешевими гаубицями "Богдана", які Україна може виробляти масово. Дешеве озброєння забезпечує гнучкість та стійкість у затяжному конфлікті, що стає уроком для західних армій.

Уроки війни в Україні - чого має навчитися Захід

Як повідомляв УНІАН, у разі великої війни країни Заходу не зможуть повністю захистити свою територію від ракет і дронів. До такого висновку приходять військові експерти, аналізуючи досвід бойових дій в Україні та на Близькому Сході.

Україна вже зараз стикається з вибором: спрямовувати ППО на передову для захисту військ чи залишати її в тилу для прикриття міст. Це дилема, яка в разі масштабної війни постане перед усією Європою.

