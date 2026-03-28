Іран заявив про знищення в Дубаї складу систем ППО з українцями: у МЗС відреагували

Іран заявив про удар по складу з українськими протидроновими системами в Дубаї. За даними іранського агентства Fars, нібито склад було знищено, при цьому всередині перебувало щонайменше 20 українських фахівців.

"Одночасно з обстрілом сховищ американських командирів і солдатів у Дубаї, що спричинив великі втрати, під час спільної операції повітряно-космічних і морських сил Корпусу вартових ісламської революції було знищено склад українських систем протидії безпілотникам, що перебував у Дубаї для надання допомоги американській армії, де також перебував 21 українець", – йдеться в повідомленні.

У Fars заявляють, що українські фахівці, ймовірно, загинули.

Відео дня

Оновлено 13.35. При цьому речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий у коментарі журналістам спростував це твердження.

"Це брехня, офіційно спростовуємо цю інформацію. Іранський режим часто проводить такі дезінформаційні операції – і цим нічим не відрізняється від росіян", – зазначив Тихий.

Іран і Україна

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що українські фахівці зі збивання та протидії іранським ударним дронам типу "Шахед" вже працюють в Об'єднаних Арабських Еміратах, Катарі та Саудівській Аравії. Також українців було відправлено до Кувейту. Йшлося про залучення понад 200 українців.

Тегеран заявляв, що будь-яка допомога України Ізраїлю, зокрема щодо БПЛА, нібито робить українську територію "законною ціллю" для ракетних ударів Тегерана. Іран, зокрема, послався на резолюцію ООН, не згадуючи власну передачу "Шахедів" Росії для атак по Україні.

