У Польщі запустять серійне виробництво ракет проти 'Шахедів': їх хочуть випробувати в Україні

Польський державний оборонний холдинг PGZ разом з естонською оборонно-технологічною компанією FrankenburgTech почнуть серійне виробництво ракет MARK 1 малого радіусу дії, призначених для протидії безпілотним літальним апаратам. Про це PGZ повідомляє на сторінці в мережі Х.

"У рамках партнерства планується розмістити виробничі потужності системи в Польщі, зокрема створити виробничий об'єкт із запланованою потужністю до 10 000 ракет на рік", - зазначив виробник.

У повідомленні зазначається, що угода також закладає основу для розробки майбутніх систем, зокрема MARK 2, які матимуть дальність до 5-8 кілометрів.

Відео дня

"У міру просування робіт очікується розширення промислових можливостей Польщі для зміцнення оборонного потенціалу країни", - наголосили у холдингу.

У лютому представник естонської компанії Frankenburg повідомив виданню Мілітарний, що ракету Mark 1 мають випробувати в Україні вже у квітні-червні 2026 року.

"Ми розробляємо систему максимально швидко і сподіваємося на випробування в Україні найближчим часом. Моє сподівання - бути готовими до демонстрації у другому кварталі. Я не хочу виходити з продуктом занадто рано, поки він недопрацьований", - сказав представник.

Польща готується протидіяти дронам

Раніше УНІАН писав, що Польща створює найсучаснішу систему боротьби з БПЛА в Європі. Задум з'явився у відповідь на запуск Росією близько 20 безпілотників у повітряний простір Польщі у вересні минулого року. Розробка європейських антидронових технологій набула нової актуальності після того, як іранські "Шахеди" завдали удару по британській базі на Кіпрі.

Польську систему, що отримала назву San, розробляє польсько-норвезький консорціум, а її вартість оцінюється приблизно в 3,5 млрд євро. Проєкт хочуть профінансувати за рахунок кредитів ЄС, виділених Варшаві в рамках нової європейської програми Safe, спрямованої на збільшення виробництва зброї в Європі для протидії російській агресії.

