Іран залучає 12-річних підлітків до охорони блокпостів, – Al Arabiya

Влада залучає школярів до виконання завдань з безпеки в Тегерані на тлі посилення напруженості.

В Ірані влада почала залучати підлітків до забезпечення безпеки. Йдеться про залучення дітей віком приблизно від 12 років до роботи на контрольно-пропускних пунктах та патрулювання окремих ділянок у Тегерані, пише Al Arabiya.

За даними видання, підлітки допомагають перевіряти транспорт на блокпостах, а також залучаються до допоміжних завдань, пов'язаних із підтриманням порядку в місті. В окремих випадках їм доручають запобіжні дії під час інцидентів, включаючи реакції на загрози з повітря.

Ініціатива реалізується в рамках кампанії з розширення участі населення у питаннях безпеки. Влада пояснює залучення школярів їхньою власною ініціативою та бажанням брати участь у захисті країни. Видання зазначає, що мінімальний вік учасників було знижено до 12 років, а сама програма спрямована на посилення ресурсів в умовах підвищеного навантаження на силові структури.

В ефірі державного телебачення Рахім Надалі, представник КСІР у Тегерані, публічно заявив, що люди віком від 12 років можуть зареєструватися, щоб допомогти КСІР та молодіжному добровольчому ополченню "Басидж" протистояти "глобальному хулігану" (термін, що використовується для позначення США):

"На контрольно-пропускних пунктах і патрулях "Басидж", які ви бачите по всьому місту, у нас була дуже велика кількість добровольців з числа молоді та підлітків, які бажають взяти участь. З огляду на вік бажаючих приєднатися, ми знизили мінімальний вік до 12 років, оскільки діти у віці 12-13 років хочуть брати участь".

За його словами, до завдань входить "збір даних з питань безпеки та оперативне патрулювання", а також організація нічних автоколон у місті.

При цьому подібні практики викликають питання з точки зору міжнародних норм, що обмежують участь неповнолітніх у військових та пов'язаних з безпекою операціях.

Ситуація в Ірані – останні події

Напередодні Іран заявив про удар по складу з українськими протидроновими системами в Дубаї. За інформацією агентства Fars, склад був знищений, при цьому всередині перебувало щонайменше 20 українських фахівців. Українська сторона інформацію не коментувала.

Раніше колишній експерт Білого дому з питань Ірану Нейт Суонсон заявив, що переговори Трампа з Іраном приречені на невдачу. За його словами, жодна зі сторін не готова шукати шляхи відступу в ситуації, що склалася. Він пояснив, чому немає чіткого шляху виходу з цієї ситуації і чому ескалація в регіоні триватиме.

