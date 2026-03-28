Країни Перської затоки образилися на США і дивляться в бік Китаю, - Bloomberg

До кінця другої каденції Трампа у США може не залишитися жодного союзника. Хіба що Росія.

За перший рік свого президентства Дональд Трамп фактично зруйнував 80-річний альянс з країнами Західної Європи. І схоже, що те саме він зараз повторює з країнами Перської затоки.

Як пише Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела, країни регіону дедалі більше розчаровуються діями США через війну в Ірані. Зокрема їх обурює нездатність американців захистити союзників від іранських ударів, а також вони стурбовані очевидною відсутністю стратегії в адміністрації Трампа.

"Одним із ключових розчарувань, за словами деяких людей, є те, що США проігнорували їхнє занепокоєння щодо відповіді Ірану у разі війни. Вашингтон, за їхніми словами, надав більше ваги аргументам Ізраїлю", – йдеться у публікації.

Співрозмовники видання кажуть, що арабські країни тепер сумніваються в доцільності розміщення американських військових баз на їхній території, оскільки через це ці країни стали мішенями для іранських ударів.

Втім, як пише Bloomberg, поки що ніхто публічно не озвучував ці побоювання, щоб не розгнівати Трампа, і малоймовірно, що вони попросять американських військових піти геть.

"Крім того, чиновники країн Перської затоки були обурені рішенням США тимчасово призупинити санкції щодо іранської нафти. Цей крок мав допомогти знизити стрімке зростання цін на сиру нафту, але стався на тлі того, що арабські країни Перської затоки не змогли експортувати більшу частину власної нафти через погрози Ірану щодо суден, що пропливають через Ормуз", – пише Bloomberg.

Багато чиновників з країн Перської затоки також побоюються, що Трамп укладе погану угоду з Тегераном, яка ніяк не обмежить Іран у виробництві балістичних ракет та підтримці терористичних рухів на кшталт "Хезболли" та "Хамас", кажуть джерела. Араби вважають, що такий варіант справді можливий, оскільки війна непопулярна в США, і Трамп може просто вискочити з неї, прикрившись формальною мирною угодою.

Країни Перської затоки бояться, що після дострокової втечі американців їм доведеться мати справу з озлобленим Іраном, який зберігатиме певний контроль над Ормузькою протокою.

За словами джерел, після того, як дії Трампа призвели до ракетно-дронових ударів по туристичних і фінансових центрах арабських країн Перської затоки, деякі місцеві уряди тепер замислилися над тим, чи не варто піти на "диверсифікацію" своїх геополітичних відносин і налагодити міцніші зв'язки з Китаєм.

Оскільки дружба із США більше не гарантує безпеку, більш передбачуваний у своїх діях Китай виглядає усе більш привабливим партнером, кажуть джерела.

Трамп топче повагу арабських союзників

Напередодні Дональд Трамп публічно принизив правлячого принца Саудівської Аравії, заявивши, що той має "цілувати йому дупу". Подібні образи в мусульманському арабському світі сприймаються значно гостріше, ніж у толерантній Європі.

Також ми писали, що Трамп планує перейменувати на свою честь Ормузьку протоку за прикладом того, як він раніше "перейменував" Мексиканську затоку. Подібне нахабство також навряд чи сподобається арабським країнам регіону.

