Місяць війни з Іраном: перед Трампом постав вибір між поганим і гіршим сценарієм, – Reuters

Поки Тегеран утримує контроль над постачанням нафти в Перській затоці, Білий дім намагається знайти "шлях до відступу".

На тлі зростання світових цін на енергоносії та падіння його рейтингів схвалення, президент США Дональд Трамп стоїть перед суворим вибором після місяця війни проти Ірану: укласти потенційно недосконалу угоду і піти, або піти на військову ескалацію, ризикуючи затяжним конфліктом, який може поглинути його президентство.

Незважаючи на сплеск дипломатичної активності, Трамп завершує черговий тиждень спільної американо-ізраїльської кампанії, намагаючись стримати розширення близькосхідної кризи, в той час як непокірний Іран зберігає контроль над постачанням нафти та газу в Перській затоці і продовжує ракетні атаки та удари дронів по всьому регіону, пише Reuters.

Головне питання зараз, на думку аналітиків, полягає в тому, чи готовий Трамп згорнути або, навпаки, посилити те, що критики назвали "війною за вибором" – конфлікт, який спричинив найгірший в історії шок світових поставок енергії та поширився далеко за межі регіону. Трамп повідомив помічникам, що хоче уникнути "вічної війни" і знайти шлях до переговорів, закликаючи їх підкреслювати встановлені ним публічно терміни бойових дій у чотири-шість тижнів.

Відео дня

Високопоставлений чиновник Білого дому додав, що такий графік виглядає "хитким". Водночас Трамп пригрозив масштабною військовою ескалацією у разі провалу переговорів.

Повідомляється, що дипломатичні ініціативи Трампа щодо Ірану, включаючи мирну пропозицію з 15 пунктів, передану через неофіційний канал зв'язку з Пакистаном, продемонстрували дедалі наполегливіший пошук виходу з ситуації. Однак залишається неясним, чи існують наразі якісь реалістичні перспективи для плідних переговорів.

"У президента Трампа погані варіанти завершення війни на всіх напрямках", – заявив Джонатан Панікофф, колишній заступник офіцера національної розвідки США з питань Близького Сходу. "Частина проблеми полягає у відсутності ясності щодо того, який результат можна вважати задовільним".

Офіційний представник Білого дому наголосив, що кампанія в Ірані "завершиться, коли головнокомандувач визначить, що наші цілі досягнуті", і що Трамп виклав чіткі завдання.

Боротьба за стримування війни, що розширюється

Очевидно, хеджуючи свої ризики, Трамп перекидає в регіон тисячі додаткових американських солдатів і попереджає Іран про посилення натиску, можливо, включаючи використання наземних військ, якщо той не поступиться його вимогам.

Аналітики зазначили, що така демонстрація сили може бути спрямована на створення важелів тиску для отримання поступок від Тегерана, але несе ризик втягнення США у більш затяжний конфлікт, причому будь-яке введення наземних військ на іранську територію, швидше за все, викличе гнів багатьох американських виборців.

Інший можливий сценарій, на думку експертів, полягає в тому, що США завдадуть фінального масованого авіаудару в рамках операції "Епічна лють" для подальшого підриву військового потенціалу та ядерних об'єктів Ірану, після чого Трамп оголосить про перемогу і піде, заявивши, що цілі війни досягнуті.

Однак така заява звучатиме непереконливо, доки життєво важлива Ормузька протока не буде повністю відкрита, чого Іран поки що відмовляється допустити. Трамп висловив розчарування з приводу відмови європейських союзників відправити військові кораблі для забезпечення безпеки водного шляху.

Трамп, який неодноразово обіцяв не втягувати США в іноземні конфлікти, мабуть, насилу стримує війну, що розширюється, яку він розпочав спільно з Ізраїлем, пишуть ЗМІ. Навіть продовжуючи виступати з тріумфальними оцінками, він дедалі частіше орієнтує свої повідомлення на заспокоєння нервових фінансових ринків, змушуючи високопоставлених помічників наголошувати, що війна незабаром закінчиться. Про це на умовах анонімності розповів чиновник Білого дому, обговорюючи внутрішні дискусії.

Відсутність чіткої стратегії виходу несе небезпеку як для президентської спадщини Трампа, так і для перспектив його партії, оскільки республіканці щосили намагаються захистити незначну більшість у Конгресі на листопадових проміжних виборах. Головним прорахунком Трампа став масштаб відповідних дій Тегерана.

Іран використав свої ракети та дрони, що залишилися, для ударів по Ізраїлю та сусідніх країнах Перської затоки, а також практично закрив Ормузьку протоку – артерію, через яку проходить п'ята частина світової нафти, що викликало потрясіння у світовій економіці.

"Розрахунок іранського уряду ґрунтується на тому, що вони зможуть терпіти біль довше за своїх супротивників, і вони можуть виявитися правими", – заявив Джон Альтерман із Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні.

Інші новини про війну на Близькому Сході

Трамп хоче перейменувати Ормузьку протоку на свою честь. Питання контролю над стратегічною протокою є одним із головних зовнішньополітичних пріоритетів Трампа. Він підняв цю тему під час форуму саудівських інвесторів у Маямі, де прямо згадав про можливість зміни назви.

Іран завдав удару по авіабазі в Саудівській Аравії, поранено 12 американських військових. Загалом понад 300 американських солдатів отримали поранення з моменту початку війни проти Ірану 28 лютого.

