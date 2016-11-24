Туск заговорив українською: "Ви - унікальний приклад мужності та гідності" (відео)

Відповідне звернення він зробив у четвер в Брюсселі на прес-конференції за результатами 18-го саміту Україна-ЄС, передає власний кореспондент УНІАН.

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"Дорогі українські друзі! Я глибоко вражений терпінням українського роду у його боротьбі за збереження територіальної цілісності і суверенітету. Ви є унікальним прикладом мужності, гідності та практичного розуму. Я знаю, що ви заслуговуєте на більше, також від нас, від Європи. У вас тут є багато друзів, і я можу обіцяти, що ми вас не залишимо позаду", - сказав він гарною українською мовою.

Туск зауважив, що в ЄС "є свої обмеження, але ми будемо продовжувати докладати зусилля щодо втілення в життя наших очікувань". "Ми високо цінуємо зусилля української влади, включно з президентом Порошенком по втіленню в життя широкомасштабних реформ у надзвичайно важких умовах. Успіх України стане успіхом всієї Європи", - наголосив президент Європейської ради.

Ці слова Туска присутні зустріли оплесками.