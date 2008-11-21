Черномирдін про тему Голодомора: чого хочуть – жалості? Але ж не на кістках...

Говорячи на тему Голодомору, необхідно говорити і про загиблих у Великій Вітчизняній війні, а не лише зосереджуватися на трагедії1932-1933 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав посол Росії в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН, виступаючи перед учасниками міжнародної конференції «Голод в СРСР 30-х років: історичні та політичні оцінки», яка проходить у Харкові в готелі «Космополіт».

Тему голоду 1932 -1933 років В.ЧЕРНОМИРДІН вважає «дуже животрепетною для України», але не може погодитися з тим, що, на його думку,«спотворюються факти і хочуть знайти винуватців».

За його словами, «лихо відбувалося в одній країні – десь більше, десь менше». «Геноцид же, - вважає посол, - хочуть пристебнути тільки до України». «Зрозуміти це неможливо», - вважає він.

В.ЧЕРНОМИРДІН пам’ятає про події 1930-х від своїх батьків і зазначає: «Але ж був голод і в 46-му, в і 21-му роках. Були загиблі і у Великій Вітчизняній війні, і про них треба говорити, але чомусь зосередилися на трагедії 32-33-х років».

«Говорять, що знищували лише Україну. Це злочинна помилка», - заявив посол і додав – «що хочуть отримати – жалість, співчуття? Але ж не на крові, не на кістках».

В.ЧЕРНОМИРДІН вважає, що оцінку подіям тих років мають дати науковці: «Саме вони мають дати оцінку тим подіям і донести її як до народу, так і до політиків. Не політики мають давати цьому оцінку. Адже у вас (науковців – УНІАН) є достовірні матеріали про це».

В.ЧЕРНОМИРДІН повідомив, що подібні конференції проходять в Росії, Білорусі, Казахстані, Киргизії, а також у країнах Європейського союзу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Харкові проходить міжнародна конференції «Голод в СРСР 30-х років: історичні та політичні оцінки». В рамках конференції проходять два пленарні засідання на теми: «Голод в СРСР 30-х років, його причини та географія», «Політичні спотворення проблеми масового голоду».

Учасники представляють, зокрема, доповіді: «Голодні роки в СРСР», «Голод 1932-1933 років на Україні і поза Україною: чи великі відмінності?», «Політичні спотворення історичної проблеми масового голоду», «Цілі і причини провалу політичної фальсифікації проблем масового голоду» (доповідач С.МАРКОВ), «Заходи української влади, спрямовані на просування концепції «голодомору-геноциду» на міжнародній арені», «Неспроможність концепції «голод – геноцид», «Внутрішні та зовнішньополітичні чинники спотворень теми голодомору в Україні».

За даними Мережевого центру російського зарубіжжя, організаторами конференції є Гуманітарна українсько-російська рада, Український форум, фонд «Історична пам’ять», а також Федеральне архівне агентство Російської Федерації.