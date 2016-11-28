До Києва з офіційним візитом прибула голова МЗС Швеції

03:44, 28 листопада 2016
Політика
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До Києва з офіційним візитом прибула міністр закордонних справ Швеції Маргот Вальстрьом.

REUTERS

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Twitter.

"Щойно приземлилася у Києві, це мій третій візит. Російська агресія та реформи в Україні на порядку денному. Тверда підтримка європейського майбутнього України триває", - зазначила Вальстрьом.

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Як повідомляв УНІАН раніше, міністр закордонних справ Швеції Маргот Вальстрьом заявила, що не визнає вибори в Держдуму Росії в анексованому Криму.

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