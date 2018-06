До Києва з офіційним візитом прибула голова МЗС Швеції

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Twitter.

"Щойно приземлилася у Києві, це мій третій візит. Російська агресія та реформи в Україні на порядку денному. Тверда підтримка європейського майбутнього України триває", - зазначила Вальстрьом.

Just landed in Kyiv, my 3rd visit. Russian aggression, Ukrainian reforms on agenda. Solid support for Ukraine's European future continues.