Російські експерти: не буде великої різниці між Бушем і Обамою

Стратегічних змін у політиці нової адміністрації США на пострадянському просторі, зокрема щодо України, не відбудеться.

Таку думку на засіданні круглого столу на тему: "США на пострадянському просторі. Нова політика» висловили російські експерти.

Зокрема, головний редактор журналу "Росія в глобальній політиці" Федір ЛУК’ЯНОВ зазначив, що, незалежно від імені президента США, політика цієї країни достатньо послідовна.

“Усі кандидати в президенти США в 2008 році не ставили під сумнів необхідність зміцнення американського лідерства в світі. Ілюзіоністів або людей, які б закликали згорнути амбіції, не було, не виняток і Барак ОБАМА, його програмні заяви були направлені на необхідність виправлення іміджу США", - нагадав експерт.

На його думку, відмінності між адміністрацією Джорджа БУША і Б.ОБАМИ носитимуть інструментальний характер.

“До завдань нової адміністрації ввійде оновлення арсеналу важелів і способів, які використовуються для забезпечення американського лідерства”, - сказав Ф.ЛУК’ЯНОВ.

На його думку, США не відмовляться від ідеї розширення НАТО. "Можливо, це не просуватиметься з такою інтенсивністю і безцеремонністю, як намагався робити Д.БУШ, але сама мета очевидна, дивно було б, якби вони від неї відмовилися. В даному випадку завдання зміцнення і розширення НАТО приходить у протиріччя, оскільки Європа, принаймні, великі європейські країни, очевидно, не відчувають ентузіазму з приводу цього проекту. Питання полягає в тому, чи зуміє Б.ОБАМА знайти такий підхід до Німеччини і Франції, який змусить їх переглянути своє заперечення ідеї розширення НАТО і поставитися більш позитивно до питання розміщення ПРО", - зазначив Ф.ЛУК’ЯНОВ.

У свою чергу, старший науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин РАН Федір ВОЙТОЛОВСЬКИЙ вважає, що інтереси США мають глобальний характер, тому політику США на пострадянському просторі необхідно розглядати в контексті подальшого розширення прямої і непрямої присутності на пострадянському просторі.

“В ухваленій у 2006 році останній стратегії національній безпеки США йдеться, що метою США є створення навколо Росії поясу держав, який би дозволив здійснювати американську присутність і вплив», - сказав він.

Експерт переконаний, що політика США відносно Грузії і України продовжиться і при новій адміністрації. Він пояснює це тим, що для США це зона життєво важливих інтересів і доступ до енергоресурсів Каспію і Середньої Азії.

“Зі зміною адміністрації Білого дому багато що може змінитися, але я не думаю, що адміністрація Б.ОБАМИ відмовиться від подальшого розширення НАТО, від розвитку трансатлантичних відносин", - підкреслив Ф.ВОЙТОЛОВСЬКИЙ.

Окрім цього, заступник директора Інституту США і Канади РАН Віктор КРЕМЕНЮК зазначив, що основною функцією політики США по відношенню до країн СНД є стримування Росії.