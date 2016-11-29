В Раді пропонують прискорити процедуру розгляду законопроектів у 2-му і 3-му читаннях

Про це заявила народний депутат Тетяна Донець.

За її словами, сьогодні є багато прикладів незрозумілого затягування винесення проектів важливих законодавчих актів для розгляду у другому читанні.

"Так, зараз дуже актуальною для України є тема трансплантології. Відповідний законопроект, який визначає порядок застосування трансплантації як спеціального методу надання медичної допомоги, був поданий ще 4 серпня 2015 року", – заявила народний депутат.

"Проект пройшов 1-е читання у квітні 2016 року, однак уже сім місяців знаходиться в Парламенті і досі чекає на 2-ге читання", - констатувала Донець.

Інший приклад – Проект Закону за авторством Володимира Гройсмана, Юрія Луценка, Максима Бурбака та Андрія Кожем’якіна, який мав запустити систему "електронного парламенту", заощадивши сотні тисяч гривень, що постійно витрачаються з державного бюджету на друк парламентської документації.

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"Цей проект також пройшов перше читання ще у 2015 році, після чого були враховані зауваження законодавців та внесені поправки. Але, на жаль, і цей законопроект "завис у повітрі", – зазначила народний депутат.

Тетяна Донець повідомила, що виступила з законодавчою ініціативою щодо прискорення процедури розгляду законопроектів у 2-му і 3-му читаннях.

"Поданий мною законопроект, хоча він і невеликий, вносить суттєві зміни щодо термінів розгляду в сесійній залі законів у 2-му і 3-му читаннях", – підкреслила політик.

Згідно з текстом Проекту Закону № 5082, пропонується розширити строк, у який можуть бути подані альтернативні проекти законів, а також установити строки підготовки і розгляду законопроектів у 2-му читанні, які складають не більше ніж 90 днів із дня їхнього розгляду в 1-му читанні, а в 3-му читанні – не більше ніж 30 днів із дня їхнього розгляду в 2-му читанні.

"Прийняття закону лише в 1-му читанні ні про що не говорить і ні на що не впливає. Парламент має приймати закони в цілому. Тільки тоді є результат. Прискоривши процедуру прийняття законів у 2-му читанні, ми зможемо забезпечити реальну можливість дій. Адже законодавчі акти не повинні "припадати пилом", а мають "виходити в люди", – резюмувала Тетяна Донець.