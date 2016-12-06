В очікуванні асоціації, або нова епопея: в Нідерландах ініціатори референдуму по Україні йдуть у владу

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на EUobserver.

Об'єднання під назвою GeenPeil стало третьою політичною партією, яке виникло на тлі поразки правлячої коаліції на референдум, за результатами якого голландці відкинули ратифікацію української асоціації.

Партія пообіцяла створити інтернет-додатки і проводити "мікрореферендуми" для всіх законопроектів, які проходять через парламент.

Таким чином, всі рядові члени партії будуть мати можливість впливати на те, як їх депутати голосують за законодавчі пропозиції.

Лідер партії Ян Дійкграаф сказав, що його політична сила буде "відвойовувати демократію у професійних політиків".

"Ми не рух розсерджених городян, ми не черговий уламок правої партії. Перестаньте говорити про правих і лівих, мова йде тільки про верха і низи", - сказав він.

Група була заснована на базі сатиричного блогу GeenStijl (що означає "без стилю"), і в неї в 2014 році входили близько 2000 волонтерів, які брали участь у підрахунку голосів на виборах в Європейський парламент і відзвітували про результати.

Вони назвали свою ініціативу GeenPeil, обігравши голландське слово, яке означає "голосування".

Рік потому ініціатива використовувала новий закон, що дозволяє громадянам вимагати обов'язкового референдуму, якщо вони зібрали достатньо підписів.

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Минуло вже вісім місяців після референдуму про асоціацію Україна–ЄС, а прем'єр-міністр Марк Рютте все ще перебуває в пошуках вирішення ситуації, і це питання стоїть на порядку денному саміту ЄС в Брюсселі, який відбудеться 15 грудня.

Референдум юридично не зобов'язує, але Рютте і інші політики коаліції в уряді і парламенті не можуть не враховувати думку громадян за три місяці до виборів.