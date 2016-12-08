Клімкін: Росія використовує переговори щодо врегулювання на Донбасі на свою користь

Москва використовує війну як механізм тиску на Європу, заявив глава МЗС України Павло Клімкін у виступі у Гамбурзі на міністерському засіданні ОБСЄ, передає "Європейська правда".

"Кількість жертв російської війни проти України зросла до 10 тисяч людей. Сотні лишаються незаконно ув’язненими на окупованій території та в Криму. Близько 1,7 млн українців були вимушені залишити свої домівки і стали внутрішніми переселенцями", - розповів зокрема він.

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Клімкін стверджує, що на переговорах щодо врегулювання на Донбасі Росія тисне на партнерів, використовуючи загрозу ескалації конфлікту.

"Коли Росія погоджується на припинення вогню лише після політичних поступок України, і під цими поступками вона бачить легалізацію контролю Росії на Донбасі, це для нас неприйнятно і повністю суперечить Мінським угодам", - наголосив глава МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, представник України у підгрупі з питань безпеки Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Євген Марчук у вересні заявив, що "Росія в істерику падає, якщо тільки починати говорити щось про кордон".