Онищенко з'явився в Німеччині: біглий нардеп намагається скасувати ордер на арешт

Про це повідомляє DW з посиланням на адвокатів Онищенка.

Згідно з повідомленням, на розгляді Федерального відомства юстиції знаходиться клопотання адвокатів Онищенка про скасування ордера на арешт. Цей документ є у розпорядженні агентства.

За інформацією захисту депутата, ордер на арешт був виданий ще в кінці серпня. У Федеральному відомстві юстиції не коментують цю інформацію, пише видання.

"За словами адвокатів Онищенка, зараз їхній клієнт перебуває в Німеччині - попри ордер на арешт", - йдеться в повідомленні DW.

Захисники депутата повідомили виданню, що 13 грудня звернуться до суду, якщо німецькі відомства не відреагують на клопотання.

За інформацією агентства, в Німеччині на фірми Онищенко оформлено великий маєток, при якому діє центр підготовки кінних наїзників.

Адвокати депутата у своєму клопотанні зазначають наявність політичної мотивації кримінальної справи. Юристи називають свого клієнта "депутат опозиційної групи" і заявляють, що він нібито в минулому році виступав з антикорупційними ініціативами.

Як пише видання, лінія захисту Онищенка полягає в тому, що його переслідування нібито є реакцією на те, що депутат влітку 2015 року припинив фінансувати партію президента Петра Порошенка і почав підтримувати "Батьківщину".

Читайте такожУ ГПУ запевняють, що Янукович таки знаходиться в розшуку Інтерполу

Головним аргументом на користь скасування ордера на арешт німецькі адвокати Онищенка називають очевидні, на їх думку, факти "правового свавілля". Насамперед, мова йде про обшуки, які проводилися слідчими НАБУ в офісах українських адвокатів депутата в Києві.

До клопотання долучений переклад на німецьку мову запису розмови Онищенка з колегою по депутатській групі "Воля народу" Олесем Довгим, який відбувся в Лондоні 6 вересня. Це ті ж записи, які нещодавно були опубліковані низкою українських ЗМІ.

Читайте такожІнтерпол прийме рішення щодо розшуку Онищенка на початку наступного року

"На питання, яким чином Онищенко буває в Німеччині, незважаючи на діючий ордер на арешт, його юристи відповідають ухильно. Скільки ще депутат пробуде в такому підвішеному статус в Німеччині, спрогнозувати важко", - зазначає DW.

Як повідомляв УНІАН, раніше в НАБУ заявили про готовність зустрітися з Онищенком для отримання «записів» в тому місці, де буде зручно обом сторонам.

*** 5 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Онищенко як підозрюваного в організації «газової схеми», в результаті якої державі було завдано збитків на 3 млрд грн. Але до того Онищенко, користуючись депутатською недоторканністю, втік з України.