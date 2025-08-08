Туристи зможуть полетіти з аеропорту міста Крайова в Італію, Грецію, Францію та Іспанію.

Угорський лоукостер Wizz Air оголосив про запуск чотирьох нових маршрутів з аеропорту румунського міста Крайова, відомого одним із найкрасивіших різдвяних ярмарків Європи.

Як повідомив авіаперевізник на своїй сторінці в Instagram, незабаром звідти можна буде полетіти в такі міста Європи:

Усі нові рейси почнуть виконуватися з кінця жовтня або початку листопада 2025 року. Квитки вже можна бронювати на сайті перевізника.

Інші нові рейси Wizz Air

Як повідомляв УНІАН, із червня 2025 року угорський лоукостер запустив ще чотири маршрути з румунського міста Крайова – до Барі (Італія), Мадриду (Іспанія), Меммінгена і Дортмунда (обидва Німеччина).

Також із жовтня 2025 року Wizz Air почне виконувати сім нових рейсів з аеропорту столиці Румунії "Бухарест-Отопені", що є найбільш завантаженим міжнародним аеропортом країни.

Крім того, з осені 2025 року або весни 2026 року буде запущено понад десяток нових рейсів Wizz Air з Польщі та Північної Македонії.

