Пропонується збільшити строк добровільної сплати штрафу з 10 до 15 днів.

Кабінет міністрів пропонує збільшити строки оплати штрафів за автомобільні порушення, зафіксовані на камери, з 10 до 15 днів.

Про це йдеться у законопроєкті (№ 13614), зареєстрованому на сайті парламенту.

Зазначається, що поточні строки для добровільної сплати штрафів за цими порушеннями (10 днів) коротші, ніж за інші адміністративні правопорушення (15 днів), через що порушники нерідко прострочують оплату. А після закінчення цього терміну розмір штрафу вже подвоюється.

Відео дня

"Виходячи з цього, правопорушник має вкрай короткий строк для сплати штрафу. У зв’язку з цим непоодинокими є випадки незначного прострочення такої сплати, що… має наслідком стягнення вже подвійного розміру штрафу. В результаті збільшується кількість постанов, що оскаржуються", - йдеться у тексті документу.

Крім цього, при несплаті штрафу у вказаний термін, строк примусового виконання постанови наразі складає 30 днів, тоді як згідно закону "Про виконавче провадження" цей термін більший – три місяці.

Таким чином, законопроєктом пропонується збільшити строк добровільної сплати штрафу з 10 до 15 днів, а також строк примусового виконання постанови з 1 до 3 місяців.

Штрафи за порушення ПДР – інші новини

У січні 2025 року в додатку "Дія" водіям почали надсилати фото- та відеоматеріали порушень ПДР разом зі штрафами з камер автофіксації. Оплатити такі штрафи можна, зокрема, у "Дії" за реквізитами картки або ApplePay чи GooglePay.

У травні у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт, яким пропонується змінити систему штрафів для водіїв, зокрема, скасувати норму про дозволене перевищення швидкості менш ніж на 20 км/год.

Автори також закону пропонують встановити співмірність покарання відносно ступеня небезпеки порушення, оскільки чим більше перевищення швидкості (і більші ризики ДТП з тяжкими наслідками), тим більше покарання для водія.

Вас також можуть зацікавити новини: