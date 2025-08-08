Актинії бувають бурякові, зелено-червоні, фіолетові, золотисті та навіть сніжно-білі.

Красиві коралові поліпи - актинії, які відомі також як морські троянди, що мешкають у Національному природному парку "Тузлівські лимани" (Одеська область), зафільмували фахівці заповідника. Як розповів доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв, актинії на відміну від більшості інших коралів мають м'яке тіло.

За словами науковця, ці дивовижні рослини по-різному сприймають свою здобич - одні види ковтають все поспіль, що тільки торкнеться їх ловчих щупалець, інші випльовують неїстівні предмети.

Поліпи харчуються різноманітною тваринною їжею: одні відіграють роль фільтратів, що витягують із води дрібні харчові частинки та органічне сміття, інші вбивають дрібних рибок, що необережно наблизилися до щупальців.

"Актинії, що живуть у симбіозі з водоростями, харчуються переважно своїми зеленими "друзями". Стискаються актинії в грудку у разі небезпеки або при обсиханні на березі - під час зниження рівня води, ситі особини можуть перебувати в такому стані багато годин. У лиманах нашого нацпарку актинії живуть, прикріплюючись до будь-яких твердих субстратів. Унікальні підводні квіти Тузловських лиманів бувають різного забарвлення", - зазначає Русєв.

Що відомо про актинії

Актинії, морські анемони, цвітанівці, морські троянди - ряд морських тварин типу кишковопорожнинних. Анемони - зазвичай поодинокі, рідше колоніальні тварини циліндричної форми, розміром від кількох міліметрів до 1 метра в поперечнику.

Їхні щупальці-пелюстки забарвлені у різні кольори. Така тварина може мати тіло бурякового кольору й бузкові щупальці, зелено-червоне тіло і рожеві щупальця, зустрічаються фіолетові, червоні, золотисті морські троянди, на великій глибині - актинії сніжно-білого кольору.

Ротовий отвір такої "троянди" оточений віночком щупальців з жалкими капсулами, за допомогою яких анемони вбивають дрібних тварин. Ведуть сидячий спосіб життя, але за допомогою підошви можуть пересуватися. Деякі анемони живуть у симбіозі з раками-самітниками. Більшість видів поширені в морях тропічних і субтропічних широт, Баренцовому і далекосхідних морях, в Україні зустрічається в Чорному морі.

Вчені налічують понад 1000 видів морських троянд, і всі вони різні за формою, кольором та розмірами.

Також повідомлялось, що у Національному природному парку "Тузлівські лимани" (Одеська область) зацвіла червонокнижна квітка мачок жовтий. Рослина занесена до Червоної книги України, росте у літоральній смузі по берегах Чорного моря і вздовж лиманів. Рідкісна рослина дуже красива і на фоні неба в Українському Причорномор’ї створює гамму кольорів України.

