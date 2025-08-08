Нафта показала наймасштабніший спад з 2021 року

Можлива зустріч Трампа та Путіна знизила занепокоєння учасників ринку щодо перебоїв із постачанням нафти з РФ.

Ціни на нафту зазнали найтривалішого падіння з 2021 року, оскільки трейдери дійшли висновку, що зусилля США щодо припинення війни в Україні не вплинуть на загальні обсяги постачань. Про це повідомляє Bloomberg.

Як повідомляється, ціни на нафту Brent впали до 66 доларів за барель, знизившись вже сьому сесію поспіль. У свою чергу, ціна нафти West Texas Intermediate виявилася нижчою за 64 долари.

Нагадаємо, нещодавно президент США Трамп встановив для Росії крайній термін до 8 серпня для укладення перемир'я. Він зазначив також, що готовий зустрітися з Володимиром Путіним, навіть попри те, що той не погоджується на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Загалом Трамп все активніше тисне на РФ та її партнерів. Нещодавно він подвоїв мита на індійські товари до 50%. Це стало своєрідним покаранням за те, що країна закуповує російську нафту.

Дії американського лідера вже змусили місцеві державні нафтопереробні заводи призупинити закупівлі російської нафти і почати шукати інші джерела постачання.

Тим часом американський міністр фінансів Скотт Бессент, відповідаючи на запитання про санкції проти країн, які закуповують енергоносії у Москви, заявив, що США також можуть ввести додаткові мита і проти Китаю.

Ціи на нафту – останні новини

У серпні ціни на "‎чорне золото"‎ впали після кількох місяців зростання. Фахівці пов’язували падіння з домовленостями розширеного складу Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК+) щодо чергового збільшення видобутку нафти.

Ще одна причина падіння пов’язана з ознаками уповільнення зростання найбільшої економіки світу, оскільки торгові мита Трампа можуть негативно позначитися на діловій активності, що, у свою чергу, створить ризик для попиту на енергоносії.

Нагадаємо також, нещодавно Трамп заявив, що зниження цін на енергоресурси дозволить зупинити російську агресію. За його словами, Путін припинить війну, якщо ціна на енергоносії впаде ще на 10 доларів за барель.

