НАБУ після аналізу е-декларацій розслідує 7 проваджень щодо нардепів - Холодницький

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник генерального прокурора, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький в ефірі «112 Україна».

«Всього – 10, серед них народних депутатів, здається – 7», - заявив він, відповідаючи на запитання скільки проваджень відкрито за результатами аналізу електронних декларацій.

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«Ми не можемо відкрити одразу 450 проваджень… це є перші провадження», - додав Холодницький.

«За принципом - в кого найбільше викликають емоції задекларовані статки, незалежно від фракції. Це різні фракції», - зауважив керівник САП у відповідь на запитання: за яким принципом обирались чиновники для перевірки декларацій.

«Дуже цікаво, що парламентський корпоративізм діє в протилежному сенсі. «БПП» пише на «Народний фронт», радикали – на «БПП і «Народний фронт». Такі, знаєте – перевірте не мене, перевірте мого сусіда», - додав Холодницький.