Комбриг уперше прокоментував взяття військовими нових позицій на Світлодарській дузі (відео)

Він високо оцінив дії підлеглих й спростував чутки про те, що утримувати зайняті позиції немає сенсу, йдеться в сюжеті ТСН.

"Абсолютно вигідні ті позиції! Повірте, що ніхто не утримує позиції, які не потрібні. З того лісу, він є панівною висотою, вівся вогонь по наших позиціях, які для нас є невигідними. І ми постійно там зазнавали втрат. Подивіться статистику: там постійно були трьохсоті, двохсоті – то було періодично через день-два. Ми зараз маємо втрати, але ми вже взяли ті позиції, з яких вони нас постійно турбували", - каже командир бригади Володимир Горбатюк.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні українські військові відбили дві атаки бойовиків на Світлодарській дузі, втрат серед особового складу ЗСУ немає.

За минулу добу в результаті бойових дій загиблих українських військовослужбовців у лавах Збройних сил України не було, проте 11 наших бійців отримали поранення. Цих санітарних втрат Збройні сили України зазнали на Світлодарській дузі в результаті ворожих артилерійських та мінометних обстрілів.