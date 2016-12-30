Порошенко затвердив новий військовий квиток
13:53, 30 грудня 2016Політика
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Президент України Петро Порошенко своїм указом №582/2016 затвердив новий військовий квиток.
Порошенко підписав указ, який передачає нові військові квитки / УНИАН
Відповідний документ опубліковано на сайті глави держави.
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Так, указом №582 / 2016 затверджено нові положення про військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу та положення про військовий квиток офіцера запасу.
Як зазначається, військові квитки, виготовлені (видані) до набрання чинності цим указу, вважаються дійсними на всій території України та не підлягають обміну на військові квитки нового зразка, крім окремих випадків.
Бланки нових військових квитків виготовлятимуться на замовлення Міністерства оборони України, Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України.
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