Тарасюк пояснив, чому підписав коаліційну угоду замість Кириленка

Заступник голови фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Борис ТАРАСЮК пояснює, що взяв на себе відповідальність за підписання коаліційної угоди, щоб Верховна Рада почала нормально працювати.

Про це йдеться у коментарі Б.ТАРАСЮКА, текст якого переданий УНІАН прес-службою Народного Руху України.

За його словами, вчорашнє обрання голови Верховної Ради і повідомлення про утворення коаліції у складі блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, БЮТ та Блоку Литвина стало важливим кроком для стабілізації ситуації в державі.

“Ми вчора зробили те, що потрібно було робити ще минулого року одразу після виборів, коли Народний Рух України неодноразово закликав до необхідності створення коаліції у складі НУ-НС, БЮТ і Блоку Литвина. Така коаліція є більш стійкою і не дозволить жодним інтриганам підвішувати більшість у парламенті та робити її недієздатною, що ми спостерігали впродовж першої половини цього року. До нас, на жаль, не дослухалися, бо вже дуже не хотілося ділитися посадами. Практика продемонструвала, що ми були праві у цьому питанні, й учорашній день став важливим кроком у стабілізації політичної ситуації в державі”, - сказав Б.ТАРАСЮК.

Коментуючи підписання документу про утворення коаліції, він зазначив, що підписав повідомлення, аби не затягувати час.

Б.ТАРАСЮК повідомив, що вчора відбулося засідання фракції НУ-НС, на якому було розглянути три пропозиції: утворення коаліції з Партією регіонів, утворення коаліції з БЮТ і Блоком Литвина і третій варіант – нічого не робити. За його словами, перший варіант набрав нуль голосів, другий – переважну більшість голосів, а третій взагалі не ставився на голосування.

Крім того, Б.ТАРАСЮК повідомив, що на засіданні фракції було сформовано групу переговірників у складі голови фракції і заступників. Після завершення засідання одразу розпочалися переговори щодо тексту коаліційної угоди. Ці переговори були досить швидко завершені, й майже усі пропозиції, які пропонувалися зі сторони НУ-НС, були враховані, в тому числі, щодо продовження нинішнього зовнішньополітичного курсу.

“Але час спливав і потрібно було до завершення парламентського дня дати позитивні імпульси суспільству щодо виходу з політичної кризи. У зв’язку з тим, що ситуація складалася таким чином, що був відсутній на переговорах голова фракції В.КИРИЛЕНКО, я взяв на себе відповідальність і підписав повідомлення про утворення коаліції у складі трьох фракцій – НУ-НС, БЮТ і Блоку Литвина. Звичайно, я розумів, що набагато краще було б, якщо б підпис поставив голова фракції, але невідомо, чи зрозуміли б нас українці, якщо, затягнувши час до наступного дня, ми втратили б цей унікальний шанс почати нормально працювати у парламенті”, - сказав Б.ТАРАСЮК.

Разом із тим він зауважив, що не боїться відповідальності за свій вчинок, зокрема, звільнення з посади заступника голови фракції НУ-НС.

“На сьогоднішньому засіданні фракції це питання не було поставлено на голосування. Але якщо існування коаліції, якої чекають українські виборці, залежить від Бориса ТАРАСЮКА на посаді заступника голови фракції, то нехай знімають. Мені ще за мій крок у майбутньому подякують, бо можливе створення коаліції у більш ніж 300 голосів призвело б до дуже тяжких наслідків для Української держави і демократичних напрацювань”, - сказав політик.

За словами Б.ТАРАСЮКА, підписавши повідомлення про утворення коаліції у складі НУ-НС, БЮТ і Блоку Литвина, він виконав рішення з’їзду Народного Руху України, який виступав саме за такий формат коаліції. “У зв’язку з цим мене дуже здивувало, що найбільшими прихильниками мого звільнення з посади заступника голови фракції стали депутати від НРУ – КЕНДЗЬОР і СТОЙКО, які за бажанням вислужитися перед своїми патронами і втративши елементарну порядність, очевидно забули про партійну дисципліну і рішення керівних органів”, - підсумував Б.ТАРАСЮК.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня народні депутати обрали Володимира ЛИТВИНА головою ВР. За таке рішення проголосували 244 народних депутата з 422, зареєстрованих у залі. Зокрема, «за» проголосували 154 депутати з фракції БЮТ, 40 депутатів з фракції НУ-НС, 27 – КПУ, 20 – Блоку Литвина й три народні депутати з фракції Партії регіонів. Водночас, 32 народних депутата від блоку “Наша Україна – Народна самооборона” не голосували за обрання В.ЛИТВИНА головою Верховної Ради. Лідер фракції НУ-НС В.КИРИЛЕНКО був відсутній на засіданні.

Після свого обрання В.ЛИТВИН зробив повідомлення про створення коаліції в складі фракцій "Наша Україна – Народна самооборона", Блоку Юлії Тимошенко і Блоку Литвина.

Ввечері 9 грудня прес-служба фракції НУ-НС заявила, що не схвалювала тексту коаліційної угоди про створення коаліції у складі фракцій НУ-НС, БЮТ і Блоку Литвина. Текст коаліційної угоди трьох фракцій без узгодження з фракцією, підписав заступник голови фракції НУ-НС Б.ТАРАСЮК, підкреслили в прес-службі НУ-НС.

Сьогодні на засіданні фракція НУ-НС ухвалила рішення продовжити роботу над текстом коаліційної угоди з БЮТ і Блоком Литвина.