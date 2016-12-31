З 1 січня можуть виникнути перебої в стабільній роботі реєстру е-декларацій

Про це повідомили в ДП "Українські спеціальні системи" (УСС).

Зазначається, що з 1 січня 2017 року в Україні розпочинається другий етап електронного декларування. За інформацією Національного агентства з питань запобігання корупції на цьому етапі кількість суб’єктів декларування може сягнути 2 мільйонів осіб.

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"Державне підприємство «Українські спеціальні системи» (ДП «УСС»)... інформує, що при такому збільшенні навантаження на ресурси Реєстру стабільність його роботи під загрозою", - йдеться в повідомленні.

Очікується, що з 1 січня кількість одночасних сесій може зрости до 70 тисяч і бути на порядок вищою в дні пікових навантажень, а саме - наприкінці терміну подання е-декларацій. Кількість декларацій на другому етапі е-декларування (до 1 квітня) може сягнути 2,5 млн.

При цьому, наявні ресурсні дозволяють проводити до 5 тисяч одночасних сесій та зберігати й оброблювати до 1 мільйона е-декларацій на рік.

У ДП «УСС» повідомили, що неодноразово акцентували увагу на проблемах, пов’язаних із недостатністю ресурсів Реєстру. Також там надали НАЗК рекомендації та пропозиції стосовно складу необхідного додаткового обладнання й щодо модернізації Реєстру, запропонували рішення, реалізація яких дозволила б суттєво знизити навантаження на існуюче обладнання та забезпечити належну роботу Реєстру на другому етапі е-декларування.

"Змушені констатувати, що наявні ресурси, обладнання Реєстру не дозволяють забезпечити належні умови його роботи на другому етапі е-декларування. Час, виділений державою і суспільством на підготовку Реєстру до другого етапу подання е-декларацій, уже майже вичерпано, але жодну з проблем не вирішено", - наголосили ДП "УСС".