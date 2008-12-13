"Східне партнерство" не заважає відносинам з Росією

Політика "Східного партнерства" і співпраця з Росією не є для Європейського Союзу взаємовиключними.

Про це в ефірі радіостанції "Эхо Москвы" заявив голова представництва Єврокомісії в РФ Марк ФРАНКО.

"Тісніша співпраця зі "Східним партнерством" і співпраця з Росією - це не взаємовиключні речі, вони носять різний характер, і відносини з Росією відрізняються від наших відносин зі "Східним партнерством", - сказав М.ФРАНКО.

Він нагадав, що політика добросусідства ЄС мала на увазі співпрацю з країнами на півночі Африки, південного Середземномор`я й східними країнами, зараз ця стратегія розділена на два компоненти - співпраця з Середземномор`ям і південною частиною територій, які входили в політику добросусідства, й східні країни.

"Ми здійснюємо цю лінію ("Східне партнерство") в рамках політики добросусідства, і Росія вирішила не брати участь у цій політиці. Тому зараз ми співробітничатимемо з тими країнами, які ви згадали (Азербайджаном, Вірменією, Грузією, Молдовою та Україною), без Росії, але це не означає, що ми виключаємо Росію з цієї співпраці", - сказав М.ФРАНКО.

Водночас він зазначив, що Єврокомісія зберегла критичне ставлення до президентських і парламентських виборів, що пройшли в Росії.

"Минулі вибори - це не кращий приклад демократії", - сказав М.ФРАНКО.

Він зазначив, що в ході останніх парламентських і президентських виборів мали місце обмеження доступу партій до ЗМІ, а також обмеження доступу кандидатів до процесу виборів.

Водночас, М.ФРАНКО підкреслив, що "в Росії існує уряд, Президент. Ми повинні прийняти й змиритися з цим".

Як повідомляв УНІАН, 3 грудня Єврокомісія представила свої пропозиції щодо “Східного партнерства” – польсько-швецької ініціативи, представленої в травні цього року й схваленої на засіданні Європейської ради (саміті глав держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) у червні.

1 вересня цього року Європейська рада на фоні російсько-грузинської війни закликала прискорити роботу над імплементацією ініціативи. Очікується, що на грудневому засіданні Європейської ради лідери глав держав та урядів країн-членів ЄС обміняються думками щодо представлених пропозицій, а остаточне рішення ухвалять уже в березні наступного року.

“Східне партнерство” має охопити 6 країн-сусідів ЄС: Азербайджан, Вірменію, Грузію, Молдову, Україну, а також Білорусь за умови процесу демократизації країни.

Згідно з пропозиціями Єврокомісії, фінансування партнерства становитиме 600 млн. євро на рік до 2013 року.