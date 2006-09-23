Замість членства в ЄС Україні запропонують дружбу?

Федеральний канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ заявляє, що Європейському Союзу слід надавати перевагу більш тісній співпраці замість відкриття перспективи на вступ до організації для нових держав.

Як повідомляє “Німецька хвиля”,про це вона заявила вчора у Берліні у своєму виступі, присвяченому європейській політиці Німеччини, яка через три місяці буде головувати в ЄС.

А.МЕРКЕЛЬ висловила розуміння, що такий підхід може видатися дуже жорстким для деяких східноєвропейських держав, зокрема, для Польщі, "яка має свої уявлення про вступ України до ЄС".

Вона наголосила, що під більш тісною співпрацею слід розуміти форми між повним членством у Євросоюзі та просто сусідськими відносинами.