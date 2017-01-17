Україна зможе розширити зареєстрований у суді ООН позов новими фактами агресії РФ – Клімкін

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу, відповідаючи на запитання, чи увійдуть до позову, в разі продовження Росією агресії, нові факти порушення Москвою норм міжнародного права.

"У нас є можливість додавати додаткові елементи до нашого позову. Тому не хвилюйтесь. Те, що ми подали цей позов, це не означає, що те, що буде скоєно Росією в порушення міжнародного права в рамках цих конвенцій в майбутньому, буде не охоплено цим позовом", - сказав Клімкін.

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Як повідомляв УНІАН, 16 січня Україна подала позов до Міжнародного суду ООН з метою притягнення Російської Федерації до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації упродовж її незаконної агресії проти України.

Сьогодні, 17 січня, Клімкін повідомив, що Міжнародний суд ООН в Гаазі зареєстрував позов України проти РФ.

Президент Петро Порошенко заявив, що Україна має більше, ніж потрібно доказів для притягнення Росії до відповідальності у зв’язку з порушення нею міжнародних конвенцій щодо протидії фінансуванню тероризму та расової дискримінації в Міжнародному суді ООН в Гаазі.