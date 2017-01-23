У МЗС відреагували на заяви голови ПАРЄ щодо необхідності повернути Росію до Асамблеї

Про це речник Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца написала у своєму twitter.

«Санкції, введені через агресію РФ, мають залишатись до відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів», – зазначила Беца, коментуючи бажання президент Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунта повернути російську делегацію до Асамблеї.

Санкції введені через агресію РФ,мають залишатись до відновлення терит цілісності Укр в межах міжн-визнаних кордонів https://t.co/PvBPJXmzfD — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 23 января 2017 г.

Нагадаємо, сьогодні, 23 січня, переобраний президентом Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт заявив про бажання діалогу з російською делегацією в рамках "міжпарламентської платформи" з метою її повернення до Асамблеї.

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При цьому він уперше визнав, що зусилля, спрямовані на повернення до сесійної зали ПАРЄ російської делегації з повними повноваженнями, є його особистою думкою.

Як повідомляв УНІАН, делегація РФ перебуває під санкціями ПАРЄ, які були накладені на неї в квітні 2014 року через анексію Криму. Згідно з відповідною резолюцією, російських депутатів позбавили права голосу в ПАРЄ, а також права бути представленими в її керівних органах.

Відтоді дію санкцій проти російської делегації кілька разів продовжували, а у відповідних резолюціях Асамблея закликала Кремль повернути Крим, припинити військову агресію на Донбасі і вивести російські війська з території України. У той же час 10 жовтня 2016 року президент ПАРЄ Аграмунт, відкриваючи осінню сесію, заявив, що Асамблея має зробити все необхідне для повернення в пленарну залу представників Росії, які покинули ПАРЄ через запроваджені санкції.