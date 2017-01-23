У МЗС відреагували на заяви голови ПАРЄ щодо необхідності повернути Росію до Асамблеї
Санкції, введені проти Росії через її агресію, мають діяти до відновлення територіальної цілісності країни.
Про це речник Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца написала у своєму twitter.
«Санкції, введені через агресію РФ, мають залишатись до відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів», – зазначила Беца, коментуючи бажання президент Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунта повернути російську делегацію до Асамблеї.
Санкції введені через агресію РФ,мають залишатись до відновлення терит цілісності Укр в межах міжн-визнаних кордонів https://t.co/PvBPJXmzfD— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 23 января 2017 г.
Нагадаємо, сьогодні, 23 січня, переобраний президентом Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт заявив про бажання діалогу з російською делегацією в рамках "міжпарламентської платформи" з метою її повернення до Асамблеї.
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При цьому він уперше визнав, що зусилля, спрямовані на повернення до сесійної зали ПАРЄ російської делегації з повними повноваженнями, є його особистою думкою.
Як повідомляв УНІАН, делегація РФ перебуває під санкціями ПАРЄ, які були накладені на неї в квітні 2014 року через анексію Криму. Згідно з відповідною резолюцією, російських депутатів позбавили права голосу в ПАРЄ, а також права бути представленими в її керівних органах.
Відтоді дію санкцій проти російської делегації кілька разів продовжували, а у відповідних резолюціях Асамблея закликала Кремль повернути Крим, припинити військову агресію на Донбасі і вивести російські війська з території України. У той же час 10 жовтня 2016 року президент ПАРЄ Аграмунт, відкриваючи осінню сесію, заявив, що Асамблея має зробити все необхідне для повернення в пленарну залу представників Росії, які покинули ПАРЄ через запроваджені санкції.