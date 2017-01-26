СБУ про замах на Геращенка: доказів достатньо, щоб зловмисники пішли у тюрму

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам.

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"Скажу лише одне - що доказів, зібраних СБУ на етапі підготовки цього злочину, у нас достатньо для того, щоб ці люди пішли в тюрму. Тим більше, вони були піймані на гарячому під час намагання реалізувати свої злочинні дії", - наголосив Грицак.

Як повідомляв УНІАН, 21 січня стало відомо про затримання двох раніше судимих громадян України, які за вказівкою ФСБ РФ готували замах на Геращенка. За даними СБУ, зловмисники мали намір закласти вибуховий пристрій під автомобіль депутата, щоби він підірвався на місці або під час руху. Згідно з перехопленими розмовами, після скоєння злочину вони планували втекти в Росію.

Шевченківський районний суд Києва 21 січня заарештував зловмисників на два місяці без права внесення застави.