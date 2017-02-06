Клімкін назвав затримання Росією Сущенка та інших політв'язнів важелем тиску на Україну

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу перед переглядом фільму про незаконно заарештованого в Росії кореспондента “Укрінформу” Романа Сущенка.

“Це чисто політика Росії, це насправді навіть поза межами політики, це просто певний важіль для тиску на нас, на світове співтовариство, певна гра навколо людей для країни, для якої люди насправді нічого не варті”, - сказав Клімкін.

На його переконання, добитися звільнення політв'язнів можливо лише шляхом скоординованих зусиль зі світовим співтовариством. “Реального успіху ми можемо досягти шляхом наших скоординованих зусиль. Те, що тут присутні дипломати з багатьох країн наших друзів, є ще одним свідченням, що ми разом”, - сказав Клімкін.

Читайте такожФейгін оскаржив рішення російського суду про подальший арешт Сущенка

Він також зазначив, що не пам'ятає жодного міжнародного заходу, де б українська сторона не намагалася ставити тему політв'язнів на перше місце. “Ніяких подальших кроків не може бути, якщо заручники і політичні в'язні не звільнені, оскільки для нас спочатку люди, а потім якісь політичні схеми, в цьому ми знаходимось абсолютно на іншому полюсі, ніж Росія. І це насправді дуже добре, оскільки ми будемо боротися за кожного до кінця”, - додав Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ Росії 30 вересня 2016 року в Москві затримала Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито "цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, що становлять державну таємницю". Кримінальну справу було порушено за статтею "шпигунство".

За рішенням Лефортовського суду Москви, Сущенко залишатиметься під вартою до 30 квітня.