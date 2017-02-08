Екс-міністр Німецької демократичної республіки закликає продовжувати тиск на РФ через ситуацію в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Києві на події у посольстві ФРН, яка була присвячена 25-й річниці дипломатичних відносин між Німеччиною та Україною і 25-й річниці з часу відкриття посольства Німеччини в Києві.

Мекель висловив позицію, що ситуація на Донбасі до сьогодні дуже крихка після підписання комплексу заходів з виконання Мінських угод у лютому 2015 року.

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"Україна не зможе перемогти у війні воєнними методами. Тим більше, що домінантність Росії дуже очевидна, але Україна повинна розраховувати на міжнародну підтримку, і тим самим мусить виконувати нелегкі вимоги Мінська-2", - заявив він.

Водночас екс-глава МЗС НДР визнав, що російська сторона і підтримувані нею сепаратисти дуже далекі від того, аби виконувати усі зобов'язання за Мінськими угодами, і тому про урегулювання ситуації поки що мова не йде.

"Обрання нового президента в Сполучених Штатах Америки також не полегшує ситуацію. Треба сподіватися, що Федеральному уряду вдасться переконати партнерів у Європі і у Сполучених Штатах, що необхідно зберігати тиск, щоб Росія повернулася до дотримання міжнародного права і визнання міждержавних кордонів", - наголосив Мекель.

Він додав, що продовження санкцій проти Росії повинно бути неодмінним кроком, і також припустив можливість розширення санкцій у разі такої необхідності.