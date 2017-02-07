У МЗС України повідомили послу ФРН про неприпустимість виборів на Донбасі за присутності російських військових

Про це повідомила прес-служба МЗС України.

Під час зустрічі німецькому дипломату було підтверджено чітку і послідовну позицію України, що такі вибори мають відбуватися лише після виведення з України підрозділів російських збройних сил, а також створення таких безпекових передумов, які б уможливили проведення на Донбасі вільних і демократичних виборів з дотриманням стандартів ОБСЄ та українського законодавства.

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«При цьому в Україні високо цінують зусилля офіційного Берліна, у тому числі у нормандському форматі, спрямованих на повернення миру на Донбас та припинення російської агресії проти України», - наголосили в міністерстві.

Як повідомляв УНІАН, в інтерв’ю виданню РБК-Україна Райхель підтвердив наявність німецько-французького варіанту «дорожньої карти» реалізації Мінських угод. Він не став вдаватися в його конкретику, але навіть загальні тези дають підставу вважати, що цей варіант не буде беззастережно сприйнятий в Україні. Зокрема дипломат припустив, що вибори на окупованій частині Донбасу можуть відбутися за присутності там російської армії. Усе, за його словами, залежатиме від умов, за якими ці вибори будуть проводитися.

Пізніше Райхель пояснив, що говорив про створення необхідних умов для проведення виборів на Донбасі, коли припускав, що вибори на окупованій частині Донецької й Луганської областей можуть відбутися за присутності там російської армії.

6 лютого дипломат, не стверджуючи, що ситуація ідентична, нагадав про останні парламентські вибори при комуністичному режимі в Німецькій Демократичній Республіці, які відбувалися за присутності Західної групи Збройних сил Радянського Союзу.