Патріотична партія України вітає всіх патріотів з Новим роком: Україні – нового президента, нового прем’єра, новий парламент і щиру люстрацію всього класу чиновників. Патріотичній партії 10 років. (На правах реклами)

Патрріотична партія

Патріотична партія України Вітає всіх патріотів з Новим роком: Україні – нового президента, нового прем’єра, новий парламент і щиру люстрацію всього класу чиновників. Патріотичній партії 10 років. ( На правах реклами)

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